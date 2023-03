Jonge Drent blaast zich met doedelzak naar de top: 'Beter dan hele dag gamen'

Internationale Doedelzak Dag. Het lijkt vooral een feestdag vandaag voor Schotland, maar ook in Drenthe zijn er liefhebbers van het bijzondere blaasinstrument. Zoals Chris Lubbinge (19) uit Stuifzand, die vanwege zijn liefde voor de doedelzak zelfs naar het buitenland gaat verhuizen.

De jonge Drent weet nog precies wanneer hij in de ban raakte van het instrument met de kenmerkende pijpen. "Toen ik 8 jaar was lieten mijn opa en oma mij Rapalje horen", vertelt Lubbinge over de band die Ierse, Schotse en Nederlandse folkmuziek speelt. "Dat vond ik wel leuk en daarna ben ik andere Schotse en Ierse muziek gaan luisteren. Mijn oma vroeg toen of ik ook een muziekinstrument wilde spelen. Dat werd dus de doedelzak."

Lessen in Groningen

Toch duurde het jaren voordat Lubbinge serieus met het instrument aan de slag kon. "Vanuit de omgeving Hoogeveen kom je voor lessen uit op Groningen of Zwolle. De repetities zijn doordeweeks tot 22.00 uur en dat was niet te doen als je de volgende ochtend weer vroeg naar school moet. Uiteindelijk ben ik 2,5 jaar geleden toch naar Groningen gegaan en heb ik daar met veel plezier lessen gehad."

Na een jaar in Groningen was Lubbinge naar eigen zeggen klaar voor de volgende stap. "Toen heb ik besloten naar Hengelo te gaan, naar de Concord Pipe Band. Die spelen een niveautje hoger en daar leer ik veel meer van. Ik vind het gewoon leuk om optredens met ze te doen. We spelen bovendien ook competities met de band. Dat zijn allemaal heel veel leuke dingen."

Uitgeleerd in Nederland

Met de overstap naar Hengelo is de opmars van de jonge doedelzakspeler nog lang niet klaar. Na zijn examens vertrekt hij naar Ierland om daar verder te leren. "Op een gegeven moment kom je in Nederland op een punt waarop je niet meer veel verder kan komen. Dan wil je door", stelt Lubbinge vast. "In Ierland ga ik bij een Graad 2-band spelen, dat is weer een niveau hoger." Het is zelfs de op een na hoogste graad in het wedstrijdverband voor doedelzakbands.