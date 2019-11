Wildcam: bever gaat verder met drie poten

Sterken had de ongelukkige bever vorige week ontdekt op beelden van zijn wildcam . Toen hing er een klem voor muskusratten om zijn voorpoot. Die poot is er inmiddels af. "Je ziet zoiets vaker bij dieren: het sterft af of ze bijten de poot eraf en proberen weer verder te gaan. De bever loopt wankel en denkt dat het op vier poten loopt. Takjes en riet laat hij vallen. Het zijn aandoenlijke beelden."Dat de bever nog leeft is een opluchting voor Sterken. Hij blijft de bever en zijn familie nauwlettend volgen. Maar de toekomst van het dier is nog heel onzeker. "De overlevingskans is nihil", zegt boswachter Bertil Zoer van het Drentse Landschap. "De bever is behoorlijk gehandicapt. De kans op een dodelijke infectie is erg groot."Het dier vangen en meenemen naar een dierenarts is volgens Zoer ook geen optie. "Ze zijn heel gevoelig voor narcoses en dergelijke, dat loopt ook niet goed af. Eigenlijk kunnen we nu niks doen voor deze bever."Bevers houden geen winterslaap, ze teren op de koudste dagen op voedsel dat ze eerder verzameld hebben. Zoals takken, twijgen en schors. "Ze slaan ook takken op op de bodem van de rivier. Ze hebben mazzel dat er de laatste tijd zwakke winters zijn, zodat het water niet dichtvriest", zegt Zoer. Voor de bever met de drie poten is het de vraag of hij zich voldoende kan voorbereiden op het winterseizoen.