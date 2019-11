Inbreker op de vlucht in Dalen

De politie kreeg een melding dat er ingebroken werd aan De Bente in het dorp. "Ter plekke konden we één van de inbrekers aanhouden. Dit is een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats", meldt politiewoordvoerder Leo Wassing.Naar de andere inbreker wordt dus nog gezocht. Er is ook een Burgernetmelding uitgegaan.Eerder sprak de politie nog over twee inbrekers die op de vlucht zouden zijn. Dit bleek onjuist, er waren in totaal twee inbrekers, waarvan er één is aangehouden.