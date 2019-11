Meeste asbestdaken van Drenthe in gemeenten Emmen en Midden-Drenthe

Voor Drenthe zijn die cijfers wel beschikbaar. Drenthe had namelijk in 2018 al een landelijke primeur met asbestdakenkaarten voor de gemeenten Hoogeveen en Noordenveld . Uit de Landelijke Asbestdakenkaart blijkt dat in de gemeenten Emmen en Midden-Drenthe de meeste asbestdaken van Drenthe te vinden zijn.Op de Landelijke Asbestdakenkaart is, voor zover bekend, per gemeente geïnventariseerd hoeveel vierkante meter asbest er ligt en over hoeveel daken dit verspreid is. In de gemeente Emmen ligt er 878.400 m2 asbest, verspreid over 3.568 asbestdaken. In de gemeente Midden-Drenthe ligt er 901.300 m2 asbest, verspreid over 2.537 asbestdaken. Hiermee staan de twee gemeenten bovenaan de Drentse lijst.De gemeente die zowel de minste vierkante meters als het minste aantal asbestdaken heeft is Meppel. In deze gemeente ligt voor 159.700 m2 aan asbest, verspreid over 624 daken. Ook gemeente Assen doet het in Drenthe relatief goed, met 161.200 m2 asbest, verspreid over 1.296 daken.In Gelderland zijn diverse landbouwgemeenten waar nog meer asbestdaken te vinden zijn. De gemeente Ede bijvoorbeeld heeft 1.698.067 m2 asbest, verspreid over 6.564 daken. Asbest werd vaak gebruikt als dakbedekking voor schuren en stallen.De asbestdaken worden niet zomaar in kaart gebracht. De Nederlandse overheid werkt al sinds 2010 aan een asbestdakenverbod , maar tot op heden is er nog geen verbod afgekondigd. De overheid stimuleert echter al wel het saneren van de asbestdaken, bijvoorbeeld door middel van een subsidieregeling.Asbestdaken kunnen namelijk de gezondheid in gevaar brengen, wanneer het asbest door verwering van de daken in de lucht terechtkomt.