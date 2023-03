Deel 3: De geschiedenis van het Drents Parlement tot nu

Het eerste vrouwelijke Statenlid in Drenthe is Johanna Bergmans-Beins uit Borger. Zij werd in 1919 in het Drents bestuur gekozen. Johanna Hindrika was een onderwijzeres met een grote voorliefde voor Drenthe. In de online encyclopedie Het Geheugen van Drenthe is te lezen dat Bergmans-Beins bovendien een schrijfster was van gedichten, verhalen en essays over Drentse volksgebruiken. Daarnaast schreef ze toneelstukken en in 1933 een roman, getiteld 'Het bloed kruipt waar 't niet gaan. Een vertelling uit het Drentse boerenleven'.