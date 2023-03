Groter deel schapen achter wolfwerend raster in territorium van roedel

In het territorium van de wolvenroedel in het Drents-Friese Wold liepen afgelopen jaar minder schapen, maar een groter percentage van het totaal liep achter een wolfwerend raster. Dat blijkt uit een telling van wolvenkenner Hans Hasper.

Samen met vrijwilligers telde Hasper het aantal schapen in het ruim 400 vierkante kilometer grote territorium van de roedel in het Drents-Friese Wold. Hij kwam op een aantal van 7.123 schapen. Vorig jaar waren dat er 8.777; dat is 19 procent meer.

Van de schapen die buiten stonden waren er in 2022 zo'n 1.186 mogelijk beschermd, oftewel 17 procent. In 2021 was dit nog 8 procent. Toen stonden 724 schapen achter een wolfwerend raster van in totaal 8.777 schapen.

Meer locaties wolfwerend

Dit jaar werden 452 locaties geteld waar schapen werden gehouden en daarvan waren er 25 mogelijk wolfwerend, oftewel 5,5 procent. Vorig jaar ging het om 329 locaties, waarvan 6 locaties wolfwerende rasters hadden. Dat is 1,8 procent, oftewel een verdrievoudiging dit jaar.

Het gaat om mogelijk beschermde schapen, omdat de hoogte van de afrasteringen niet is gemeten en ook is de hoeveelheid stroom niet gemeten. De praktijk leert dat ogenschijnlijk wolfwerende rasters soms niet aan de normen van BIJ12 voldoen. BIJ12 is de instantie die namens de provincies de afhandeling van de schade uitvoert.

De normen van BIJ12 voor een wolfwerende afrastering zijn onder meer een hoogte van 1.20 meter, 5 stroomdraden en een voltage van 4.5 kilovolt. De onderste draad dient op niet meer van 20 centimeter van de ondergrond te staan.

Schaap makkelijke prooi

Wat Hasper betreft zegt de toename van het aantal schapen achter wolfwerend raster "dat schapenhouders misschien een beetje overstag gaan. Dat ze zien dat er toch wel iets moet gebeuren. En als er een schapenhouder over de dam is, volgen er hopelijk meer."

Hasper voert de telling uit omdat hij wilde weten hoeveel potentiële prooien er beschikbaar zijn voor de wolf, toen die voor het eerst werd gesignaleerd in het voorjaar van 2021. "Ik ken geen locatie met een wolvenroedel waar er alleen maar reeën zijn. Dus ik dacht dat Drenthe geen locatie was voor een wolvenroedel. Je zag toen ook dat ze veel schapen pakten; het schaap is hier een gemakkelijke prooi. Een schaap is 70 kilogram een ree misschien 20 kilogram. Dus ik snap dat de wolf hier naartoe is gekomen. Als alles achter wolfwerend raster had gestaan toen de wolf hier voor het eerst kwam, weet ik niet of de wolf hier was gebleven."