Drentse Acht van Westerveld stilgelegd vanwege sneeuw

WIELRENNEN - De vijftiende editie van de Drentse Acht van Westerveld is na twee rondjes van 8,7 kilometer stilgelegd. Volgens de organisatie is het niet verantwoord verder te fietsen vanwege de sneeuw.

"Het is heel sneu want er waren rensters die nog wel door wilden", zegt voorzitter van de Ronde van Drenthe Femmy van Issum. "Maar het kan echt niet, het is overmacht. Ik vind sneeuw heel mooi, maar nu niet. Het zit me echt een beetje dwars."