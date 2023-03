Marijn de Vries meldde meermaals ongewenst gedrag bij NOS Sport

In de column beschrijft De Vries dat zij tijdens de Tour de France drie weken lang deel uitmaakte van het NOS-programma De Avondetappe op locatie. Volgens een schema reed zij iedere dag in een auto met een collega die vulgaire taal uitsloeg. Na een melding bij een eindredacteur kon ze weliswaar in een andere auto meerijden, maar werd er verder niets ondernomen.

Een jaar later mocht ze wel weer bij het programma aanschuiven, maar hing er "een raar sfeertje" waarin lachend werd gezegd dat ze "echt niet bang hoeft te zijn om met hem in de auto te moeten hoor, hahaha." Niemand leek haar te steunen, schrijft ze. "Stel je voor dat je in dat sfeertje de leuke tv-analist moet zijn. Met de vieze praatjesmaker tegenover je aan tafel." Weer een jaar later is De Vries helemaal niet meer welkom bij De Avondetappe, maar een goede reden wordt haar nooit gegeven.