Van therapie naar internationaal filmfestival: Mirre naar LA

De jeugdige bewoners voelen zich bevoorrecht. "We zijn met allen heel dankbaar dat dit kan. Het is gewoon uitzonderlijk dat we dit als groep kunnen en mogen doen. Het heeft ons doen uitgroeien tot een soort van vriendengroep, een Mirre-familie. We zijn heel close met elkaar." Als bekroning wacht nu Los Angeles. "Dat is onwerkelijk en eigenlijk besef ik het nog niet zo goed. Ik had nooit verwacht met een groep films te maken, laat staan dat we nu meedoen aan een internationaal filmfestival."

35.000 euro ingezameld voor reis naar LA

Een ticket winnen voor het Filmapalooza filmfestival is één, er met de hele groep naartoe gaan is stap twee. 35.000 euro is er voor nodig om alle bewoners van Mirre en begeleiding naar het filmfestival te krijgen. De eerste 10.000 euro was snel ingezameld, daarna moesten de bewoners creatief zijn. Luca: "We hebben verschillende benefietconcerten gehouden, een pop up-fotoshoot gedaan in het centrum van Emmen, tweedehands kleding verkocht en flessen ingezameld. Het was spannend, maar we hebben samen een groot bedrag ingezameld."

In Los Angeles gaat de groep er een mooie tijd van maken. "Woensdag begint het filmfestival. Daarvoor hebben we tijd om iets van de stad en de regio te zien. Voor de meesten is dit de eerste keer dat ze buiten Europa komen en de Verenigde Staten zien", blikt de 19-jarige Mirre-bewoonster vooruit. "Daarnaast kunnen we op het filmfestival deelnemen aan verschillende workshops en clinics, is er een gala-avond en karaokeavond."

Hoop

Maar maken ze ook kans op een van de prijzen? "Voor ons is het al een hoofdprijs dat we hier mogen zijn", lacht Luca. "We nemen het tijdens het festival op tegen filmclubs uit Tokio, Afrika en de hele wereld. Filmploegen die in Amerika prijzen hebben gewonnen. Tegelijkertijd hebben we met One More Night een unieke film in het genre musical. Daarmee hebben we al aan twee festivals meegedaan, waar we beide keren de publieksprijs wonnen. Hopelijk hebben we nog een keer succes." Want de winnaars mogen naar het internationaal filmfestival Cannes, het grootste filmfestival van Europa.