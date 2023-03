F-16 weer vertrokken van vliegveld Eelde na vogelbotsing

De F-16 die gisteren een voorzorgslanding moest maken op Groningen Airport Eelde, is vanmiddag weer vertrokken. De straaljager is weer terug naar de Brabantse Vliegbasis Volkel.

Het toestel kwam gisteren tijdens een trainingsmissie in de lucht in botsing met een vogel. Omdat zo'n aanvaring gevaarlijk kan zijn, moet een F-16 volgens protocol landen.

Dat de straaljager in Eelde landde, is bijzonder omdat dat vliegveld niet het meest voor de hand ligt. De dichtstbijzijnde militaire vliegbasis is in Leeuwarden. Volgens majoor Andre Bongers ligt die start- en landingsbaan eruit vanwege een renovatie.