Cel en taakstraf voor aanval met mes op familielid

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een taakstraf van 240 uur en bijna een jaar voorwaardelijke celstraf voor poging tot doodslag. De rechter achtte poging tot zware mishandeling bewezen. Dit is een lichter feit, waarop een mildere straf past.De Emmenaar viel in de nacht van 15 december in Emmen zijn zwager aan. Dit gebeurde in de slaapkamer van het familielid van de verdachte. Het slachtoffer verweerde zich door een dekbed voor zich te houden. De hoes en het dekbed scheurden door de messteken.De zus van de verdachte belde uiteindelijk de politie. De rechter vond niet dat het vast is komen te staan dat de stekende bewegingen stevig genoeg waren voor een mogelijke dodelijke afloop. De Emmenaar was onder invloed van alcohol toen hij stak.De Emmenaar is inmiddels in behandeling. Die moet worden voortgezet, vond de rechter. De Emmenaar mag geen middelen, zoals alcohol, gebruiken en moet zich hierop laten controleren. Ook mag hij geen contact zoeken met zijn zus en het slachtoffer.