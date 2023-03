Kabinet schrapt laatste coronamaatregelen: 'Bijzonder moment'

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is inmiddels gedaald tot onder de 900, voor het eerst in een week. In de afgelopen dag zijn netto 23 bedden vrijgekomen. Ook de instroom is gedaald, voor het eerst in een maand.

Ook in de Drentse ziekenhuizen is de coronadruk afgenomen, blijft uit een rondgang van RTV Drenthe. In het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen ligt nog één coronapatiënt op de intensive care en een klein aantal op de verzorgafdeling. Bij Treant is er momenteel 'geen noemenswaardige stijging van het aantal coronapatiënten'. Bij Isala in Meppel zijn geen coronapatiënten opgenomen, Isala neemt patiënten met corona op in het ziekenhuis in Zwolle