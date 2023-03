In hoger beroep 10 jaar cel en tbs geëist voor seksueel misbruik zes meisjes

Voor het seksueel misbruiken van zes meisjes en kinderporno hoorde Michel T. uit Hoogeveen 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen. De rechtbank in Assen legde de man vorig jaar in mei een celstraf van 12 jaar cel en de tbs-maatregel op. Hiertegen ging T. in hoger beroep.

De man misbruikte de jonge meisjes vanaf 2018 tot het moment waarop hij in juni 2021 werd aangehouden. Dit gebeurde nadat twee zusjes na een logeerpartij bij de man en zijn toenmalige partner op een camping in Echten hun ouders vertelden dat zij door de man waren betast. Bij de aanhouding ontdekten agenten kinderporno op de telefoon van de Hoogevener.

'Verkapte vorm van levenslang'

Hij was in de gevangenis tot inkeer gekomen, zei de man vrijdag tegen de hogere rechters in Leeuwarden. "Het is mijn schuld, niet die van de kinderen", zei de man. Hij accepteert een celstraf en ook met de tbs-maatregel heeft hij geen moeite. Maar de opgelegde celstraf is te lang, zei de man. "Als die geëiste 8 jaar was opgelegd dan hadden jullie mij hier niet gezien. Het moet geen verkapte vorm van levenslang worden", zei T.

De duur van de celstraf vindt hij dus te lang, T. wil eerder met zijn klinische behandeling beginnen. Hij is daar gemotiveerd voor, zei de man. Dat was hij ook toen al tijdens de rechtszitting in Assen. Maar de rechters in Assen vonden zijn houding op dat moment weifelachtig.

Zwijgende verdachte

T. misbruikte ruim 2,5 jaar lang zes jonge meisjes, waarbij bij vijf sprake was van het seksueel binnendringen. Hij liet geen moment onbenut om een kind te misbruiken.

Onder het mom van persoonlijke verzorging en medisch hulp misbruikte hij het kind op het toilet of onder de douche. Tot de zitting in Assen was T. een zwijgende verdachte. Tegen de rechters sprak hij ineens wel en leek hij zijn verantwoordelijkheid te willen nemen. De rechters in Assen zagen in deze ommezwaai een proceshouding waarmee de man onder het tbs-advies uit wilde komen.

Verkeerd beeld

Een verkeerd beeld, zei T. tegen de hogere rechters in Leeuwarden. Het ging bij hem knagen, zeker nadat hij was veroordeeld. Op eigen verzoek sprak hij in zijn cel meermalen met een psycholoog. Hij is er nu klaar voor om aan zichzelf te werken, zei de man.

Deskundigen stelden eerder bij hem autisme en parafilie (afwijkend seksueel voorkeur) vast. De Hoogevener is eerder voor zedendelicten veroordeeld.

De advocaat-generaal, dat is de officier van justitie in hoger beroep, vindt dat in het vonnis van de rechtbank onvoldoende rekening is gehouden met de verminderde toerekenbaarheid van de man. Daarom eist ze een lagere celstraf dan de Hoogevener is opgelegd.