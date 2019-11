Van Gogh Huis hoopt mee te profiteren van aankoop Drents Museum

"Het is ontzettend goed nieuws", reageert Gerrit Lamberts van het Van Gogh Huis op de aankoop. Bij een veiling kocht het Drents Museum gisteren samen met het Van Gogh Museum in Amsterdam het werk 'Onkruid verbrandende boer uit 1883'. "Iedereen binnen ons bestuur is erg verheugd en blij met dit resultaat.""We kunnen het werk zelf uiteraard niet exposeren. Dat loopt teveel in de kosten voor de verzekering en beveiliging", zegt Lamberts. "Maar als mensen straks in het Drents Museum komen kijken en weten dat het in Nieuw-Amsterdam is geschilderd, zullen ze al gauw de stap maken naar het Van Gogh Huis om een kijkje te nemen."Lamberts kan zelf ook niet wachten tot hij het schilderij ziet. "We hebben goed contact met het Drents Museum en zijn uitgenodigd om de nieuwe tentoonstelling Barbizon van het Noorden te zien." In die tentoonstelling is de Van Gogh voor het eerst te zien. "Als ik hem zie ga ik er wel echt een tijdje voor stilstaan. Ik ben bekend met de achtergronden van het werk, maar ben benieuwd hoe het er in werkelijkheid uitziet. Op afbeeldingen ziet het er toch altijd anders uit."Het schilderij werd afgehamerd op 2,8 miljoen euro. "Oei, oei, oei, dacht ik toen ik dat hoorde. Ik twijfelde wel of het schilderij voor dat bedrag in Nederland kon blijven", zegt Lamberts. "Voor een Van Gogh is het misschien niet zo heel veel. Maar het is in zijn begintijd geschilderd, het is een vrij klein schilderijtje en hij had de techniek van olieverfschilderen nog maar nauwelijks onder de knie. Het is een redelijk eenvoudig werkje, net als 'De Turfschuit' die nu in het Drents Museum hangt, daar is destijds ook niet zoveel voor betaald. Al met al vind ik het een redelijke prijs."