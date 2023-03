Toerversie Ronde van Drenthe afgelast vanwege sneeuw

WIELRENNEN - De toerversie van de Ronde van Drenthe, die morgen verreden zou worden, is in verband met de sneeuw afgelast. Met een voorinschrijving van 155 recreatieve renners en handbikers was de animo vooraf groot.

Vanmiddag werd ook de Drentse Acht van Westerveld, met start en finish in Dwingeloo, na 17 kilometer al stilgelegd in verband met de sneeuw. De Women's WorldTour Ronde van Drenthe voor profwielrensters gaat morgen wel gewoon door. Wel zijn alle keienstroken uit het parcours geschrapt vanwege de combinatie van sneeuw en vorst. De rensters rijden daarvoor in de plaats een alternatieve route.

"Het is heel jammer voor onze toerrijders, maar het is niet verantwoord", zegt voorzitter Femmy van Issum van de Ronde van Drenthe."De renners zouden morgenvroeg al tussen 08.00 en 09.00 uur moeten starten en voor de handbikers stond de start tussen 09.00 en 09.30 uur gepland. Dan is het nog onder nul en zijn de wegen nog niet schoon", vertelt Van Issum.

Geld terug

"Deelnemers die zich al ingeschreven hebben, krijgen hun geld terug. Wij hebben al best wat kosten gemaakt: de broodjes waren al gesmeerd en de erwtensoep stond al klaar. Ook waren we al bezig met het plaatsen van bordjes. Maar onderweg kwamen we er al wel achter dat het morgenvroeg niet verantwoord is om een toertocht te gaan fietsen."

Live op TV Drenthe