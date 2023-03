Binnen twee jaar alle Drentse bushaltes rookvrij

Alle 922 bushaltes in Drenthe worden binnen twee jaar rookvrij. Eerst zijn de grotere haltes (met 5000 reizigers per jaar) aan de beurt, daarna volgen de kleinere bushaltes.

Vandaag openden gedeputeerde Nelleke Vedelaar en Emmer wethouder Raymond Wanders de eerste rookvrije halte in het centrum van Emmen. "Het is enorm belangrijk dat iedereen in Drenthe prettig en gezond kan reizen. Heel fijn dat we in samenwerking met vervoerders ervoor gaan zorgen, dat dat de bushaltes een rookvrije zone worden", zegt Vedelaar.