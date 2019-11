OM eist jaar cel voor verzamelen van grote hoeveelheid kinderporno

De man bracht vorig jaar in april zijn laptop naar een bedrijf om die te laten repareren. De reparateur stuitte op de hoeveelheid kinderporno en meldde de ontdekking bij de politie. De agenten doorzochten de woning van de verdachte en namen ook zijn telefoon, Xbox, een harde schijf en een usb-stick in beslag.Op de meegenomen apparaten (behalve de Xbox) van de man werden uiteindelijk 473.000 films en foto’s aangetroffen. Hiervan werd veertig procent onderzocht op verboden porno. In dit deel kwamen ruim 23.000 afbeeldingen met kinderporno en 144 afbeeldingen met dierenporno naar boven.De man wist niet dat het downloaden van kinderporno strafbaar was, zei hij tegen de rechter. "Ik dacht dat het net zoiets was als het binnenhalen van films.” Nu beseft hij dat voor kinderporno daadwerkelijk (jonge) kinderen worden misbruikt. De man zegt enorm veel spijt te hebben.De man zocht uit nieuwsgierigheid naar kinderporno, zei hij. Hij zat in de periode van mei 2015 tot april 2018 niet goed in zijn vel. "Ik schaam mij kapot, dat ik het zover heb laten komen”, zei hij. De Westerborker heeft op vrijwillige basis een behandeling ondergaan.De officier van justitie vindt dat de man meer behandeling nodig heeft. Ook mag hij zich niet meer bezig houden met verboden porno en moet hij zich hierop laten controleren, eiste de officier. De verdachte is niet eerder veroordeeld. De officier hield in haar strafeis rekening met de hoeveelheid aan kinderporno en de periode waarin dit gebeurde.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.