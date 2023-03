Nieuwe peiling: BBB op vijftien zetels, CDA op één

De BoerBurgerBeweging (BBB) lijkt in Drenthe met afstand de grootste partij te worden bij de verkiezingen. De nieuwkomer staat in een nieuwe peiling op vijftien zetels.

BBB zit nu nog niet in Provinciale Staten en zou dus vanuit het niets de grootste worden. Volgens de peiling van I&O Research in opdracht van het Algemeen Dagblad krijgt BBB in Drenthe iets meer dan 30 procent van de stemmen. In een eerdere peiling van EenVandaag en Ipsos stond de partij nog op negen zetels.

De PVV staat in Drenthe eveneens op winst. In de I&O-peiling komt de partij van lijsttrekker Nico Uppelschoten op vijf zetels. Vier jaar geleden waren dat er nog drie.

Coalitiepartij CDA lijkt in Drenthe de grote verliezer te worden. Bij de verkiezingen in 2019 haalden de christendemocraten nog vijf zetels. Nu zou daar nog eentje van overblijven. Ook de VVD levert in (van zes naar vier), net als Forum voor Democratie (van zes naar één). Overigens heeft laatstgenoemde partij nu nog twee zetels, omdat een deel zich in de huidige zittingstermijn afsplitste en de overstap maakte naar JA21 (nu vijf zetels). Volgens de peiling halveert GroenLinks in zetelaantal (van vier naar twee).