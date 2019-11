Medewerkers Treant op groepsfoto: ‘Publiek laten weten dat er nog altijd zijn’

Prins werkt al meer dan 30 jaar in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Daar gaan de medewerkers komende dinsdag om 13.00 uur op de groepsfoto. Een collega met een drone gaat de foto maken.“Ik liep al een tijdje met dit idee rond en het is gelukt om collega’s daar enthousiast voor te maken. Zelf merk ik dat er bij het grote publiek toch het gevoel heerst dat er bij Treant heel veel gaat verdwijnen of dat het ziekenhuis zelfs dicht gaat. Maar dat is natuurlijk niet zo. We willen met deze actie gewoon laten zien dat we enthousiast aan het werk blijven en vechten voor ons ziekenhuis.”Bij ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen wordt de groepsfoto op donderdag gemaakt. “We gaan de foto’s rondsturen en hopen die in veel kranten en huis-aan-huis-bladen terug te zien”, aldus Prins.