Maart roert zijn staart: Koning Winter trakteert Drenthe op sneeuwpret

Veel sneeuwliefhebbende Drenten stonden vanochtend hoogstwaarschijnlijk te trappelen bij het opendoen van de gordijnen. Koning Winter verspreidde afgelopen nacht een flink sneeuwrijk deken over onze provincie.

En omdat het waarschijnlijk de laatste winterse dag van het seizoen is, is het een mooie gelegenheid om er even op uit te gaan. "Dit is heerlijk. Hier word je toch blij van als je wakker wordt", reageert een man.

'Echt prachtig'

In Schipborg is een andere man met z'n dochtertje van anderhalf op pad. "Het is echt prachtig hier. We gaan lekker sleetje rijden", zegt hij. "Leuk hè, Esmee?" Het meisje knikt. "Ze is het ermee eens", lacht de vader.

Bij 't Nije Hemelriek is iemand met z'n drone op pad. "Gisteren vloog ik boven het Balloërveld, maar toen was het minder mooi. Hier is het geweldig", vertelt hij enthousiast. "Vanuit de lucht is het een stuk mooier."