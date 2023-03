Boeren demonstreren langs parcours Ronde van Drenthe

Op hetzelfde moment wordt in Den Haag door duizenden boeren en sympathisanten gedemonstreerd tegen het beleid van de regering, waaronder de regels rondom stikstof. De boeren die in Wijster demonstreerden, wilden met hun eigen protest de boeren die naar Den Haag zijn gegaan ondersteunen.

"We hadden daar ook moeten zijn, alleen zijn er ook altijd een paar boeren die thuisblijven. Als je een melkveebedrijf of andere dieren hebt, dan zal er toch iemand bij het bedrijf moeten blijven", legt Uineken uit.

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen volgende week kunnen kiezers zich uitspreken over onder meer het stikstofbeleid. Het uitvoeren daarvan is een verantwoordelijkheid van de provincies. Volgens de laatste peilingen maakt de BoerBurgerBeweging (BBB) in Drenthe veel kans om de grootste partij te worden.