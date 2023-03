De Week van Drenthe: Jachtseizoen in Hoogeveen en sneeuw spelbreker in de koers

Een staking, een herbenoeming en uitspraak rond een fataal ongeluk doken deze week op in de hoofdlijnen van het Drentse nieuws. In De Week van Drenthe blikken we er op terug.

Op dinsdag is er een ware klopjacht gaande in Hoogeveen. Politieagenten en boa's zitten ruim 80 scholieren op de hielen. Ze spelen hun eigen variant van het populaire tv-programma Jachtseizoen. Doel voor de scholieren is niet afgetikt te worden, het is een speelse manier om kennis te maken met politie en handhavers.