Bestuurscrisis Achilles 1894: Kritischer door financiële situatie

Voor de tweede keer in een jaar stapt een penningmeester bij Achilles 1894 op. Dit keer niet vanwege financieel wanbeleid en een greep uit de kas, waar de vorige penningmeester van wordt beschuldigd. "De samenwerking met deze penningmeester met de meerderheid van het bestuur was niet goed. Informatie werd vaak laat, onvolledig of niet aangeleverd", zegt zittend bestuurslid Jan van der Heide.De financiële situatie van de club, die nog altijd niet rooskleurig is, heeft niets te maken met het vertrek. Vorig jaar haalde de club het eerste zondagteam uit de competitie. Van der Heide: "Het kostenpatroon is naar beneden bijgesteld, sponsoren zijn gebleven en het ledenaantal is op peil gebleven. Het is niet zorgwekkend. Misschien dat je wel wat kritischer bent dan normaal, maar we hebben een hele gezonde begroting neergelegd en krijgen veel signalen dat het goed gaat."Het vertrek van de tweede penningmeester in korte tijd, was tegen het zere been van andere bestuursleden. Voorzitter (Ronald Keen) en bestuurslid wedstrijdzaken (Dick Kolhoop) hadden geen zin in nieuwe gedoe en trokken hun conclusies. Zij hadden liever gewacht tot de algemene ledenvergadering met het doorvoeren van wisselingen in het bestuur."Er zijn dus drie bestuursleden per direct opgestapt", zegt Van der Heide. "Dat had er mee te maken dat wij binnen het bestuur onvoldoende samenwerking zagen met elkaar."