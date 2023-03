'Klimaatverandering is het belangrijkste thema van de waterschapsverkiezingen'

"De belangrijke thema's hebben alles met klimaat te maken", zegt Geert-Jan ten Brink, dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa's. "De zeespiegel stijgt, het weer wordt extremer. Hoe gaan we daarmee om? Wat doen de partijen als het gaat om de kwaliteit van het oppervlaktewater? Halen we medicijnresten uit het rioolwater of niet?"

Door weersveranderingen staan de waterschappen de komende jaren voor de taak om op een andere manier hun werkzaamheden uit te voeren. "In het verleden waren we gericht op het afvoeren van water", vertelt Ten Brink. "Met extreme buien en extreme droogte in het vooruitzicht is het van belang dat we juist water gaan vasthouden. De vraag is hoe we dat gaan doen."