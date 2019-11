Drentse vogelaar is vrijwilliger van het jaar

'Kleine is een grote naam als het gaat om vogelinventarisaties. Hij imponeerde de jury door zijn lange reeks van tellingen in het Dwingelderveld. Dat maakt het tot een van de best onderzochte gebieden in Nederland’, luidt het juryrapport.Kleine is blij verrast. “Ik vind het heel leuk. Het is een stukje waardering voor wat ik al die jaren heb gedaan.”Als puber begon Kleine al met vogelen. “Ik had eerst kooivogels. Die vogeltjes heb ik een tijdje gehad, maar ik ben liever buiten bezig. Toen ben ik de natuur in gegaan om vogels te spotten.”In de afgelopen veertig jaar heeft Kleine heel wat soorten zien verdwijnen in het Dwingelderveld. “In 1987 verdween bijvoorbeeld de korhoen. De grutto is ook bijna vertrokken. Die vogels mis ik wel.”Maar er zijn ook nieuwe soorten voor in de plaats gekomen, zoals de kraanvogel. “Een van mijn favorieten op dit moment. Het is een prachtige vogel. Zo anders dan de andere vogels op het Dwingelderveld.” De kraanvogel doet het goed in het gebied. “Afgelopen jaar waren er zeven broedparen.”Kleine is al een tijdje bezig met zijn opvolging. Met een broedvogelcursus zijn cursisten opgeleid om in het Dwingelderveld te tellen. Maar van helemaal stoppen is voorlopig nog geen sprake. “Ik coördineer de inventarisaties en maak de jaarverslagen. Ik kan het gewoon niet laten om door te gaan.”