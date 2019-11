Hulp voor zorginstelling 't Ruige Veld in Rolde

Dat werd vandaag duidelijk tijdens de behandeling van de zaak in de rechtbank in Groningen. Daar stonden de gemeente Aa en Hunze en Altijd Zorg tegenover elkaar. Altijd Zorg vocht voor de rechter het besluit van de gemeente aan om de zorgverlener op een zijspoor te zetten.Vorige week greep burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente in bij de zorginstelling, toen nog onder leiding van Altijd Zorg. Volgens hem was er gebrek aan personeel, ongeschoold personeel en waren er minderjarige kinderen aanwezig. De burgemeester wil dat Altijd Zorg niet meer terugkeert.Hiemstra maakt zich ernstige zorgen over de situatie in de zorginstelling onder leiding van Altijd Zorg en spreekt van een onveilige situatie. Er ontstond volgens hem een ongezonde afhankelijkheidsrelatie tussen de directeur en cliënten.De cliënten van 't Ruige Veld zijn het niet eens met de burgemeester. Zij zijn juist te spreken over de zorg van Altijd Zorg en willen dat de zorgverlener hen weer komt helpen. Ook stichting Phusis wil dat Altijd Zorg terugkeert om samen de zorg van de 24 cliënten op te pakken.Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak is.