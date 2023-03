45 jaar na de gijzeling van het provinciehuis: 'Ik weet alle details nog'

Op maandag 13 maart 1978, iets na tien uur in de ochtend bestormen drie Molukse activisten het provinciehuis in Assen. Ze gijzelen tientallen medewerkers in een kantoor op de eerste vierdieping.

Aankomende maandag is het precies 45 jaar geleden dat die gijzeling gebeurde. Bernhard Hanskamp uit Nijland en Jacob Nieuwschepen uit Westerbork waren daarbij. In het Radio Drenthe-programma Cassata blikten ze terug op die gebeurtenis.

'Anders dan andere jaren'

"Ik vind het dit jaar bijzonderder dan andere jaren, omdat 13 maart dit jaar ook op een maandag valt", zegt Hanskamp. "Natuurlijk heb ik er veel herinneringen aan, maar die zijn nu niet alleen maar negatief of angstig. Aankomende maandag gaan we ook terugblikken, tijdens een besloten herdenking in het provinciehuis."

Ook Nieuwschepen kijkt wisselend terug op die maandagochtend in 1978. "Vooral in het begin liet het je niet los", vertelt hij. "Je praat er tijden niet over, maar later kun je er beter mee omgaan."

'Ik zit er niet zo lekker in'

Toch heeft Nieuwschepen er dit jaar meer moeite mee dan anders. "Mijn vrouw vroeg gisteravond nog of het wel goed is dat ik hierover ga praten, omdat alles dan bovenkomt. Maar ik zei dat het goed is. Ik moet alleen wel toegeven dat ik sinds een dag of twee er wat minder lekker in zit", geeft hij toe. "Ik weet alles nog, tot in de kleinste details."