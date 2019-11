Kamervragen door boek van Drentse oud-rechercheur

In het boek worden zeven cold cases, oftewel onopgeloste, ernstige zaken onder de loep genomen.De Kamervragen, die gesteld worden door de VVD, PVV, SP, D66, CDA, GroenLinks en PvdA, gaan onder andere over het oprichten van een onafhankelijke commissie zo vertelt Dick Gosewehr.“Als iemand in je omgeving is overleden op een verdachte manier en je bent het niet eens met de manier waarop de politie onderzoek doet, dan kun je nergens terecht. Ja, bij de politie zelf, maar dat is degene waar je ontevreden over bent. Een van de vragen aan de minister is om een onafhankelijke commissie op te richten, waar mensen terecht kunnen met hun vragen en klachten. Een commissie die erop toeziet dat politieonderzoeken voldoende zijn.”In het boek wordt gesteld dat opsporingsinstanties niet transparant genoeg zouden zijn en dat er niet altijd ruimte is voor kritiek. Een onafhankelijke commissie zou uitkomst moeten bieden.“Als je ontevreden bent en zegt 'mijn vrouw is niet weggelopen, maar ik denk dat mijn vrouw vermoord is' en de politie zegt vervolgens 'dat is niet zo', dan ben je klaar. Er moet dus een onafhankelijk instituut zijn dat daar naar gaat kijken: is het reëel wat de politie zegt? En is het niet reëel, dan moet er wat gebeuren om wel de waarheid boven tafel te krijgen”, stelt Gosewehr. “Als je nu bij de politie komt en zegt dat je nog aanwijzingen hebt, dan heb je grote kans dat de politie daar niets mee doet.”In het boek komen geen Drentse zaken voor. Dat betekent volgens Gosewehr echter niet dat hier wel alles goed gaat. “We hebben voor het boek keuzes moeten maken. De laatste jaren hebben we tientallen zaken onderzocht. De zaak van Willeke Dost had er ook moeiteloos in gekund, daar is ook van alles misgegaan. We hopen dat er na dit boek nog meer boeken gaan komen en daarin zullen dan ongetwijfeld Drentse zaken aan de orde komen.”Het boek verschijnt vanaf 15 november bij uitgeverij Just Publishers.