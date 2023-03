Marijn de Vries 'overdonderd' na column: 'Ik voel dat jullie om me heen staan'

Marijn de Vries is dankbaar voor de vele reacties die zij naar aanleiding van haar column in het NRC heeft ontvangen. Gisteren schreef de journalist en oud-wielrenster uit Sleen over haar eigen ervaringen met wangedrag bij NOS Sport.

"Overdonderd door de enorme hoeveelheid reacties op mijn column. Het lukt me niet eens ze allemaal te lezen. Laat staan dat ik op alles kan reageren", schrijft De Vries op Instagram. "Maar: dankjewel. Ik voel dat jullie om me heen zijn gaan staan en dat betekent heel veel."

De Avondetappe

De Vries schreef gisteren in een column over ongewenst gedrag door een medewerker van NOS Sport tijdens de Tour de France waar De Vries voor De Avondetappe bij aanwezig was. Volgens een schema reed zij iedere dag in een auto met een collega die vulgaire taal uitsloeg. Na een melding bij een eindredacteur kon ze weliswaar in een andere auto meerijden, maar werd er verder niets ondernomen.

Een jaar later mocht ze weer aanschuiven in de wielertalkshow, maar hing er "een raar sfeertje" waarin lachend werd gezegd dat ze "echt niet bang hoeft te zijn om met hem in de auto te moeten hoor, hahaha." Niemand leek haar te steunen, zo schreef ze. Een jaar geleden deed ze opnieuw melding hiervan na de onthullingen in The Voice, maar ook toen voelde De Vries zich niet serieus genomen.