FC Emmen Rood Wit TV #16: 'Met Kolar gaat het goedkomen'

De 16e aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

De oefenmeester vond ook vier dagen na het duel in Den Haag "Kansloze nederlaag, maar we zijn niet naïef geweest. Tot de penalty hebben we het goed vol kunnen houden. Wel doodzonde dat het 2-0 was in de pauze. Ja, we hadden één echte grote kans, vlak voor de 2-0, via Marko Kolar. Dat was ook wel genieten. De loopactie van Kolar was uitstekend, net als de pass van Sergio Pena, maar daar zie je ook de kwaliteit van Bizot. De keeper van AZ was er razendsnel bij om de goal te voorkomen."Volgens Lukkien was een treffer een zeer welkom succesje geweest voor Kolar, die dit seizoen alleen nog maar trefzeker was uit een strafschop. "Natuurlijk wil hij dolgraag scoren, maar die goal gaat vallen. Daar ben ik van overtuigd. "Waarom? Omdat ik zie wat ik zie. Dagelijks op de trainingen, maar ook in zijn wedstrijden bij Wislaw Krakow vorig seizoen. Bovendien moet je niet vergeten dat hij er vijf weken uit is geweest met een vervelende teenblessure."Lukkien, die vandaag met zijn elftal oefende tegen Vfl Osnabrück, kan komend relaxed genieten van het Nederlands elftal dat zich tegen Noord-Ierland kan plaatsen voor het Europees Kampioenschap ('het wordt een lastige wedstrijd, maar Nederland gaat plaatsing komende zaterdag wel al realiseren'). Daarna moet de knop om naar het duel tegen RKC. "Dat is een heel belangrijk duel. We staan nu op 13 punten uit 13 duels. Daarmee liggen we, overigens net als vorig seizoen, exact op schema om ook dit seizoen te overleven in de eredivisie. We spelen nog vijf duels tot de winterstop, waarin we - vind ik - nog 6 of 7 punten moeten pakken."