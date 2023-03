Gewonde bij explosie in flat Oosterwolde, bewoners geëvacueerd

In een woning in het Friese Oosterwolde is aan het begin van de avond een explosie geweest. Een persoon heeft daarbij brandwonden opgelopen en is na het incident zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan.

Door de explosie zijn er scheuren ontstaan in de muren. Het pand wordt ontruimd. De twintig bewoners zijn tijdelijk in het gemeentehuis ondergebracht. Er wordt nog bekeken waar ze de nacht zullen doorbrengen.

De brandweer heeft meerdere eenheden ingezet om het gebouw te ontruimen en de oorzaak van de explosie te achterhalen. Ook is een speciaal team opgeroepen dat de risico's op instorting in kaart brengt. In een van de woningen is nog een kat aanwezig en er zijn nog enkele andere huisdieren in de flats. Daarom is ook de dierenambulance opgeroepen.