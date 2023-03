Veel schade bij explosie in flatwoning Oosterwolde

In een woning in het Friese Oosterwolde is aan het begin van de avond een explosie geweest. Een persoon zou daarbij brandwonden hebben opgelopen.

Door de explosie zijn er scheuren ontstaan in de muren. Het pand wordt ontruimd. Hoeveel mensen geëvacueerd moeten worden, is niet duidelijk. De brandweer zet meerdere eenheden in en heeft een speciaal team opgeroepen dat de risico's op instorting in kaart brengt.