Oud-directeur Hoogsteen van WMD blij met einde aan onderzoek naar debacle Indonesië

Hoogsteen werd verweten dat hij op eigen houtje miljoenen euro's in waterprojecten in Indonesië heeft gestoken, zonder dat hij daar mandaat voor had. Dat kostte het Drentse waterbedrijf uiteindelijk ruim 13 miljoen euro. Het in Indonesië geïnvesteerde geld kwam nooit terug.Hoogsteen begon met de projecten in Indonesië na een oproep van het kabinet. Er was subsidie voor beschikbaar. Hij dacht door te investeren in Indonesische waterbedrijven dat de bevolking daarmee geholpen was. Het geïnvesteerde geld zou met rente terug komen, waardoor het weer op een andere plek ingezet kon worden.Maar de Indonesische waterbedrijven betaalden bijna niets of soms helemaal niets terug. Ze hadden vaak moeite om de eigen bevolking zover te krijgen dat ze voor schoon water wilden betalen. Daarom werd eerst de rente die deze bedrijven moesten betalen kwijtgescholden. En later werden de schulden ook kwijtgescholden. De WMD bleef uiteindelijk achter met een scheur van zo'n 13 miljoen euro in de broek.Uiteindelijk betaalde de Indonesische partners mondjesmaat wat terug. De nieuwe directie, Raad van Commissarissen en aandeelhouders, wilde niet wachten tot de Indonesische partners terug zouden betalen en besloten alle activiteiten die niet met Drents drinkwater te maken hebben af te bouwen.Karst Hoogsteen vertrok eerder dan gepland met een afscheid in Wildlands in Emmen. Hij baalde enorm van de manier waarop hij werd neergezet. Hoogsteen vond en vindt dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld in Indonesië.In een reactie op het besluit van de WMD donderdag zegt hij nogmaals dat hij niet met miljoenen aan het smijten was. “Ik heb als bestuurder van WMD altijd naar eer en geweten gehandeld, ook ten aanzien van de investeringen in schoon drinkwater-projecten in Indonesië. Helaas is in de media de afgelopen jaren vaak ten onrechte een ander beeld over mijn functioneren geschetst.”In april van dit jaar moest hij zich, net als een aantal ex-leden van de Raad van Commissarissen en accountants, verantwoorden in een verhoor onder ede voor de rechtbank in Assen. Daar vertelde hij, net als de andere verhoorden, zich niet alles meer precies te herinneren. De uitkomst van deze verhoren heeft de WMD en haar aandeelhouders er toe doen besluiten om te stoppen met de procedure. Bewijs leveren is niet eenvoudig. Bovendien wordt het een langdurige en dure kwestie.Volgens de voormalig bestuurder valt er nu een last van zijn schouders. Hij had zich het einde van zijn carrière toch anders voorgesteld. Hoogsteen wil benadrukken dat hij "het geld dat is geïnvesteerd in Indonesië daadwerkelijk is gestoken in schoon-drinkwaterprojecten. En ik blijf dankbaar dat de WMD daaraan een bijdrage heeft kunnen leveren."