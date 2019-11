Klazienaveen veel te sterk voor CEC in beker

Klazienaveen staat zesde in de zaterdag 3e klasse D, terwijl CEC afgelopen zondag verzuimde om de eerste periodetitel in de zondag 3e klasse C te pakken.In een gelijk opgaande eerste helft leek CEC in de 28ste minuut de score te openen, maar de treffer van Ruben Bergman werd, vanwege buitenspel, afgekeurd. Twee minuten later was het aan de andere kant wel raak. Melroy Hemme schoot, uit een vrije trap, de 1-0 binnen. Voor rust zou er niet meer worden gescoord.Na rust veranderde het spelbeeld niet. De thuisclub speelde geduldig en na een uur spelen werd het wachten beloond. Bart Buirs ontsnapte aan de buitenspel en bleef, oog in oog met doelman Gerben Springer, koelbloedig en schoot de 2-0 binnen.Klazienaveen kwam in de tweede helft niet meer in gevaar en Buirs maakte ook de 3-0. Patrick Bloemberg bepaalde de eindstand op 4-0.Net als FC Klazienaveen, heeft ook ONR zich geplaatst voor de tweede ronde. In Roden was ONR met 5-0 te sterk voor Fit Boys uit Beilen.