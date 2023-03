Julian Verkerk uit Roden valt in de prijzen op Filmfestival Assen

Julian Verkerk uit Roden heeft vanavond op het Internationaal Filmfestival Assen (IFA) met Jäger de prijs voor Beste Noordelijke Film in de wacht gesleept. Hij won in de categorie Noordsterren.

De jury oordeelt lovend over Verkerk: "Met verrassende wendingen is het droogkomische Jäger een fraai gestileerde satire op de huidige maatschappij. Prijzenswaardig is het talent van de maker die meerdere disciplines samenbrengt in zijn sympathieke 'gesamtkunstwerk'."