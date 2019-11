Prijs voor drinkwater volgend jaar omhoog

Miljoenenleningen provincie en Emmen nodig om WMD weer gezond te maken

180 miljoen euro nodig om ons drinkwater goed en schoon te houden

Stijgt drinkwatertarief door verliezen WMD in Wildlands en Indonesië?

De vaste kosten voor een aansluiting stijgen in 2020 met ruim 4 euro naar 66,65 euro. De prijs voor 1000 liter drinkwater gaat met 4 cent omhoog naar 0,60 euro. Door deze veranderingen in de prijs is een gemiddeld huishouden per jaar ongeveer 10 euro meer kwijt.De WMD moet de komende tien jaar 180 miljoen euro investeren om het drinkwater goed, schoon en veilig te houden. Het geld is nodig omdat vervuiling door landbouw en industrie de drinkwaterbronnen bereiken. Daardoor zijn waterwin- en pompstations aan het einde van hun leven.Daarnaast wordt de hogere prijs van het drinkwater in 2020 veroorzaakt door een stijging van de personeelslasten vanwege een nieuwe cao. Ook heeft de WMD te maken met hogere bouwlasten en gestegen energietarieven.Volgens het waterbedrijf staat de tariefstijging los van de afboeking die zij heeft moeten doen in verband met Wildlands. Door haar verwevenheid met Wildlands verloor de WMD bijna 12 miljoen euro. Ook verloor het bedrijf ruim 13 miljoen euro bij waterprojecten in Indonesië.