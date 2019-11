Nieuwe directeur Groningen Airport Eelde moet iemand zijn met 'politieke antenne'

En dat moet een andere type directeur zijn dan Van de Kreeke. Volgens Leendert Klaassen, lid van de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde, moet dat iemand zijn die zorgt dat de rol van de Drentse luchthaven in Den Haag ook duidelijk is. Zeker omdat er op het ministerie van Infrastructuur van minister Cora van Nieuwenhuizen gewerkt wordt aan een nieuwe luchtvaartnota.In deze nota staat geschreven hoe Nederland tegen de luchtvaart aankijkt en de rol daarin van de Nederlandse luchthavens. De Schiphol Groep met Schiphol, Eindhoven, Rotterdam en straks Lelystad, is een grote speler. Daarnaast heb je nog kleine luchthavens als Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde.Eerder dit jaar bracht Groningen Airport Eelde het idee naar voren om van de luchtvaart in Nederland één systeem te maken. In dit systeem spreken partijen af welke vluchten waar plaatsvinden. Daarmee ontstaat ruimte op Schiphol en worden vluchten en activiteiten in de luchtvaart ook verdeeld over Nederland.Volgens Klaassen zijn alle luchthavens het erover eens dat zo'n systeem kan werken. Daarover wordt op dit moment gesproken. Ook met de minister. Een nieuwe directeur kan hier ook zijn invloed op uitoefenen. Iemand met een politieke antenne."Deze directeur moet zich ook gaan bezighouden met het ontwikkelen van economische activiteiten rondom de luchthaven." Voormalig havenbaron Harm Post maakte een rapport in opdracht van de aandeelhouders met daarin ideeën voor de economische ontwikkeling van het terrein rondom Groningen Airport Eelde. Volgens Post is daar ruimte voor ontwikkeling en zijn er ondernemers die wel willen investeren.De Raad van Commissarissen komt binnenkort met een tussentijdse visie. Daarin schrijven ze hoe zij tegen de toekomst van Groningen Airport Eelde aankijken. Deze wordt later besproken in de aandeelhoudersvergadering. Tot op heden is het een toekomst van voor- en tegenspoed. En de laatste tijd is het vooral tegenspoed.Bovendien is de toekomst onzeker vanwege de komst van Lelystad Airport. Lelystad moet de vakantieluchthaven van Nederland worden. Luchtvaartmaatschappijen wachten op dit moment ook met het nemen van besluiten of ze bijvoorbeeld vanaf een luchthaven als Eelde willen vliegen. Als er één maatschappij naar Lelystad gaat, dan wil de concurrentie ook. Maar het feit dat er nog niets duidelijk is over de toekomst van Schiphol en ook Lelystad, houdt alle ontwikkelingen tegen.Vooralsnog komt er volgens Klaassen eerst een interim-directeur. "Nee, dat is niet Harm Post", zo zegt Klaassen. De eerste gedachte is ook Post, omdat hij een economisch 'dode' haven in Delfzijl toch aan de praat heeft gekregen. Bovendien was hij adviseur van Groningen Airport Eelde.De interim-directeur wordt hoogstwaarschijnlijk iemand uit de luchtvaartwereld. Inmiddels zijn er gesprekken met een aantal kandidaten. Klaassen verwacht op korte termijn een naam te kunnen noemen.