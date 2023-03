Plofkraak op pinautomaat in Nieuw-Dordrecht

In het centrum van Nieuw-Dordrecht is vanochtend in alle vroegte een plofkraak gepleegd. Dat gebeurde om 4.30 uur aan de Rietdekkershof.

De politie heeft de directe omgeving afgezet en doet onderzoek ter plaatse en in de buurt. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderzoekt wat voor explosief is gebruikt. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend. Ook de omvang van de schade is nog onduidelijk.