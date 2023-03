Plofkraak op pinautomaat in Nieuw-Dordrecht, politie zoekt 'minstens vier verdachten'

In het centrum van Nieuw-Dordrecht is vanochtend in alle vroegte een plofkraak gepleegd. Dat gebeurde om 4.30 uur aan de Rietdekkershof.

In deze straat zit de enige pinautomaat van het dorp, in dorpshuis De Klink. Bij een plofkraak wordt er, vaak met een explosief, een poging gedaan om een pinautomaat open te breken en zo bij het geld te komen.

De politie heeft onder meer camerabeelden van de kraak. Verder hebben agenten gesproken met getuigen en omwonenden. Daaruit blijkt volgens de politie dat er vier verdachten in donkere kleding betrokken waren bij de plofkraak. Hoe en in welke richting de verdachten zijn gevlucht weet de politie nog niet.

Ook is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Een bestuurslid van het dorpshuis meldt dat de binnen- en buitenkant "is geruïneerd".