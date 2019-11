Gevaarlijkste kruispunt Drenthe in Emmen

Het gaat om in totaal negen ongelukken op dit kruispunt in de afgelopen 3 jaar, berekende RTL Nieuws . "Dan zie je weer een stel ambulances en politie staan, en dan zie je een paar auto's die helemaal in de kreukels zitten", vertelt Harry Rijks uit Emmen. Hij loopt elke dag langs het kruispunt met zijn hond Randy en is dan ook regelmatig getuige van een ongeluk.Sommige verkeersgebruikers mijden het liefst het gevaarlijke kruispunt in Emmen. Een daarvan is Geertje de Vries. "Ik kan me prima voorstellen dat dit het gevaarlijkste kruispunt van Drenthe is."Toch zijn er meer plekken in Drenthe waar extra oplettendheid noodzakelijk is.Het kruispunt van de Mr. Groen Van Prinstererlaan en de Nobellaan in Assen is er zo een. Met acht ongelukken in de afgelopen drie jaar mag het met rust als gevaarlijk worden bestempeld.In Hoogeveen gaat het regelmatig mis op de Buizerdlaan. Met zes ongelukken in de afgelopen drie jaar scoort ook deze straat hoog op de lijst met gevaarlijkste verkeerspunten van Drenthe.