Kijk hier live: Albert Achterhes Ronde van Drenthe

WIELRENNEN - De Ronde van Drenthe is vandaag live te zien bij RTV Drenthe. De uitzending van de wedstrijd begint om 14.30 uur, op televisie en via de site..

De renners zijn rond 12.30 gestart, twee uur later dan gepland. Ze rijden vanwege de sneeuw over een aangepast parcours: de keienstroken zijn uit de route gehaald omdat de organisatie het niet verantwoord vindt om met sneeuw over de keien te gaan. Op verschillende punten in de rit waren in totaal dertien kilometer keien gepland.