Dure fiets- en voetgangersbrug over Havenkanaal in Assen komt er

Een schrale troost is het nieuws dat de provincie Drenthe ook meebetaalt. Er komt een subsidie aan van 150.000 euro. "Definitief is het nog niet. Provinciale Staten moeten er nog over beslissen, maar als het goed is, gebeurt dat 4 december", zei wethouder Harmke Vlieg vanavond in de gemeenteraad.De houten ophaalbrug in het Havenkanaal moet al tijden vervangen worden, omdat hij in zeer slechte staat verkeert. Aanvankelijk wilde Assen naar een goedkoper model: een hoge vaste oeververbinding die niet meer open hoefde voor boten. Die viel uiteindelijk weer af, na allerlei protest vanuit Marsdijk. De brug was veel te steil en een onneembare hindernis voor fietsers.Er werd alsnog gekozen voor een nieuwe moderne ophaalbrug, die open kan voor boten. Wel zo handig voor de grotere plezierjachten die in de zomer door het Havenkanaal varen. En dat zijn er de laatste jaren wat meer geworden dan dat ene botenschip dat wekelijks Assen via het Havenkanaal aandoet. Want plezierbootjes kunnen na miljoeneninvesteringen in de Blauwe As weer door Assen varen. Die gaan via de Vaart en het vernieuwde Kanaal richting het Noord-Willemskanaal.De PvdA vroeg zich af of er niet meer geld van de provincie kan komen, 'aangezien de recreatievaart van belang is voor heel Drenthe'. Maar volgens Harmke Vlieg is de subsidie van anderhalve ton, waarmee de provincie over de brug komt, 'al een heel groot gebaar'. Voorwaarde is dan wel dat het echt een nieuwe brug wordt.Twee maand geleden was er bij veel partijen nog grote twijfel over de noodzaak van een compleet nieuwe brug. Fracties waren ervan geschrokken dat door een rekenfout de aanbesteding voor de nieuwe brug maar liefst 430.000 euro duurder was uitgevallen. Of groot onderhoud dan niet een betere optie was, zodat Assen daarmee voorlopig weer jaren vooruit kon.Volgens Vlieg is Assen dan 'per saldo duurder uit'. "Als we groot onderhoud plegen, moet er sowieso voor acht ton geïnvesteerd worden. En over vijftien jaar moet je alsnog vervangen. Financieel is het dus niet de beste keuze, maar ook de veiligheid is dan in het geding. En dat is belangrijker."Vlieg wil dat de brug veilig is voor de mensen die er onderdoor varen, en voor fietsers en wandelaars die erover heen gaan. "En qua veiligheid willen we geen enkel risico lopen." Allerlei techniek als het remmingswerk en de beweegbare delen deugen niet meer. "Op den duur ga je risico lopen en krijg je telkens een storing."Ook wordt de nieuwe Enkeerdbrug straks uitgerust met apparatuur waardoor hij op afstand bestuurbaar is. "De Lonerbrug, die er vlakbij ligt, wordt ook op afstand bediend door de provincie. Dat gaat ook voor de fiets- en wandelbrug gebeuren. Dat is wel zo handig. Anders moet je in het vaarseizoen de hele dag iemand erneer zetten om de brug handmatig te bedienen. Dat kost ook geld."Wanneer de brug aangelegd kan worden, is volgens Vlieg nog niet te zeggen. Ook bij de bouw van de brug speelt het stikstofprobleem nog een rol, zo zegt Vlieg. "Maar eind deze maand hebben we daar hopelijk duidelijkheid over." Mocht het toch langer duren, duurder zal de bouwprijs niet worden, zo belooft Vlieg. "De aannemer heeft deze bieding gedaan, en binnen die prijs blijft het."