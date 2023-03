Man opgepakt na explosie in appartementencomplex Oosterwolde

Een 26-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gasexplosie gisteravond in een appartementencomplex in Oosterwolde. De man wordt gehoord over zijn rol bij de explosie. "Uit onderzoek moet blijken of de verdachte verwijtbaar gedrag heeft vertoond", meldt de politie.

De explosie vond rond 18.00 uur plaats in een van de woningen van het gebouw aan de Gijenham. Daarbij raakte een 21-jarige man raakte gewond. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het gebouw werd ontruimd.

Pand onveilig na explosie

De explosie gebeurde in een woning op de bovenste verdieping van de flat en veroorzaakte scheuren in de zijmuur. Het complex raakte zwaar beschadigd en onderzoek van experts heeft uitgewezen dat het pand voor nu onveilig is.

Voor de geëvacueerde bewoners wordt vervangende huisvesting geregeld. Het gaat om zo'n twintig bewoners van de in totaal dertien woningen van het complex aan de Gijenham, zo werd eerder bekend. Morgen bekijken de gemeente Ooststellingwerf, waartoe het dorp behoort, en woningbedrijf WoonFriesland wat de vervolgstappen zijn.

Wietplantage