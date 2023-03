Verkiezingen: debat en uitslagen bij RTV Drenthe

Tijdens het debat debatteren acht Statenleden in wisselende samenstelling over vijf thema's: stikstof, de wolf, vakantiewoningen, de verdubbeling van de N34 en een nieuw stadion voor FC Emmen.

De vier grootste partijen in de Staten komen bij drie thema's aan bod, de overige partijen bij twee thema's. Het debat is live te volgen op TV Drenthe tussen 19.30 en 21.00 uur. De leiding is in handen van Margriet Benak en Serge Vinkenvleugel.