MotoGP-kampioen Lorenzo stopt: In het grind van Assen kwam het besef

Oud-wereldkampioen Lorenzo verlaat TT met gebroken nekwervel​​

Uitgerekend in Assen, waar hij in juni van dit jaar zwaar ten val kwam, hakte hij eigenlijk al de knoop door."Ik heb me bijna twintig jaar volledig toegewijd aan deze sport. Wie met me heeft gewerkt weet hoezeer ik een perfectionist ben en hoeveel energie en intensiteit ik altijd in mijn sport heb gestoken. Daar is veel motivatie voor nodig. Daarom waren de negen jaren bij Yamaha zo mooi. Dat waren wellicht de beste jaren in mijn carrière. Ik voelde toen dat ik een verandering nodig had en ging naar Ducati. Dat gaf me een boost in motivatie, ondanks de slechte resultaten. Ik haalde daar extra motivatie uit om niet op te geven tot ik die mooie overwinning behaalde in Mugello voor alle Ducati-fans. Toen ik bij Honda tekende kreeg ik een nieuwe boost omdat ik de droom van alle rijders had verwezenlijkt door een HRC-rijder te worden bij Repsol Honda."Zijn overstap naar Honda luidde echter het begin van het einde in, getekend door blessureleed. "Jammer genoeg begonnen blessures al snel een rol te spelen in mijn resultaten en prestaties", vervolgde Lorenzo. "Ik was fysiek niet in staat om snel en competitief te zijn. Het was ook een motor die voor mij nooit natuurlijk aanvoelde en me veel problemen bezorgde om competitief te zijn. Ik verloor nooit mijn geduld en bleef hard werken. Toen ik eindelijk het licht aan het einde van de tunnel zag volgde die crash in Montmelo en enkele dagen later de lelijke val in Assen met alle gevolgen van dien.""Toen ik door de grindbak in Assen rolde en weer opstond, vroeg ik mezelf af: 'Is dit het allemaal waard, Jorge? Om zoveel af te zien? Ik ben er klaar mee.’ Toen ik weer thuiskwam besliste ik om het nog een keer te proberen omdat ik geen overhaaste beslissingen wilde nemen. Maar de waarheid is dat ik vanaf dat moment de motivatie niet meer kon opbrengen om die berg te beklimmen. Ik hou van het racen, maar boven alles hou ik van winnen. En ik realiseerde me dat dat niet mogelijk was met Honda. Op dit punt was het onmogelijk voor me om gemotiveerd te blijven."In de MotoGP werkte hij lang samen met de Nederlander Wilco Zeelenberg. De Nederlander is teammanager bij de Yamaha-ploeg. "Lorenzo heeft veel neergezet voor de sport. Hij zit eigenlijk nog in de bloei van z'n leven."Lorenzo werd drie keer wereldkampioen in de MotoGP-klasse en twee keer in de 250cc-klasse.