Plofkraak in Nieuw-Dordrecht: 'Een dikke vuurbal, heel erg geschrokken'

Geschrokken reacties in Nieuw-Dordrecht, na de plofkraak van afgelopen nacht. Buurtbewoners schrokken wakker van de knallen, rond half vijf vanmorgen. Wie naar buiten keek zag dat er een plofkraak gebeurde bij de geldautomaat in buurthuis De Klink.

"We hoorden een knal. Ik ben naar het voorraam gelopen en zag drie man bezig", zegt overbuurman Erwin. " Eentje zat er op zijn knieën bij. Toen kwam de tweede knal, een enorme vuurbal erbij, ik ben daar heel erg van geschrokken."

Toch ging hij naar buiten. "Ja, met m'n domme kop ben ik naar buiten gelopen en nog geschreeuwd: 'Wat doen jullie hier, wegwezen!' Toen zag ik ze dingen bij elkaar pakken en zijn ze weggereden."

Na de plofkraak kwamen veel buurtbewoners naar buiten. Marcel Bruinsma was een van hen. Hij woont samen met zijn vader achter de geldautomaat. "Ik werd ook om half vijf wakker van een knal. Toen een tweede knal, echt heel hard, waardoor ook een raam in huis is gesprongen."

Schrikbarend en emotioneel

De beheerder van het buurthuis noemt de kraak 'schrikbarend'. "Hoe dichter we erbij in de buurt komen, hoe emotioneler het wordt", zegt Lucy Jalving. "Je kan niks doen, je bent machteloos en je kan er niet bij.

De hele buurt was wakker, het werd een soort van bijeenkomst. Opvang was er in De Rank, voor warmte en koffie. Binnenkijken kon nog niet meteen. "Ik ben nog niet binnen geweest, maar je kunt een paar muren zien staan. Ik ben bang dat we rare dingen gaan tegenkomen."

Er is nog een extra probleem. Het dorpshuis zou woensdag ook stembureau zijn. "Afwachten hoe dat afloopt", zegt Jalving.

Opvang bij elkaar

Nadat de buurtbewoners een tijdje buiten hadden gestaan, konden ze terecht in De Rank. Daar konden ze elkaars verhalen horen. En die waren er. Bruinsma: "Het is zeker schrikken, mijn hartslag was heel hoog en de adrenaline stroomt."

Dat voelde Erwin ook, die adrenaline. "Het was ook echt dom dat ik naar buiten ben gegaan, maar je weet vooraf niet hoe je op zo'n moment reageert."

Pinautomaat belangrijk

Wie je ook spreekt, iedereen weet dat de pinautomaat belangrijk is in het dorp. Bruinsma maakt het van dichtbij mee, omdat hij bij zijn 83-jarige vader woont. "Hij doet bijna niks met de pinpas, hij wil contant geld. Nu moeten we naar Klazienaveen of Emmen om te pinnen. Dat is op zich wel te doen, maar het is behelpen."

Jalving bevestigt dat. "De Geldmaat wordt veel gebruikt, ook door mensen uit Barger-Oosterveld en Klazienaveen. En hier in Nieuw-Dordrecht is 't belangrijk voor oudere mensen in de buurt."