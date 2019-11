Burgemeester boos op 'trieste armoedzaaier' en 'losers' na diefstal

Onlangs ontdekten schilders op het dak van het enige Drentse kasteel dat er lood was weggehaald bij een van de ramen van het bouwwerk uit de elfde eeuw. "Zelf kom ik niet zo vaak op het dak, dus ik had het niet gezien", zegt managing director van het kasteel Kees Dekker. Veel meer zegt hij niet over de diefstal. "We gaan er wel mee naar de politie."Burgemeester Bert Bouwmeester roept mensen op zich te melden bij de politie als ze wat gezien hebben. Op Twitter reageert hij daarnaast ontgoocheld op de aantasting van het icoon van zijn gemeente. "Wat een trieste armoedzaaier (ben je, red) als je het lood van het enige kasteel in Drenthe moet gaan stelen", schrijft hij, om de vandalen middels een hashtag uit te maken voor losers.Het kasteel van Coevorden is een van Drenthes historische iconen en is onder andere terug te vinden op de Drentse vlag. Tegenwoordig is er horeca in gevestigd.