Koeien dansen de wei in tijdens eerste weidegang Fluitenberg

Voor het eerst dit jaar mochten de koeien van boer Stefan Mul uit Fluitenberg weer de wei in. Tientallen mensen zijn naar zijn boerderij gekomen om getuige te zijn van de eerste weidegang na de winter.

Een half uur voordat de 75 koeien naar buiten mogen, staan ze nog nietsvermoedend hooi te grazen in de stal van Hoeve Sonneclaer. Maar volgens boer Mul hebben ze het snel genoeg door wanneer het bijna zover is om de wei in te gaan.

"Vaak wanneer we bezig gaan met de draden krijgen ze wel iets door", vertelt Mul, terwijl bezoekers langzaamaan de stal binnendruppelen. "Er komen nu ook steeds meer mensen dus wie weet hebben ze het al een beetje in de gaten."

Kolder in de kop

Dat de koeien het buitenleven hebben gemist, is volgens boer Mul wel duidelijk te zien. Zodra ze het weiland in mogen, krijgen ze een beetje de kolder in de kop. "Het zijn dan net kinderen die buiten mogen spelen. Ze rennen in het rond, bokken wat tegen elkaar aan of graven met hun kop in de grond", lacht Mul.

Dan is het tijd om het hek open te zetten. Onder toeziend oog van vooral gezinnen met kinderen laat Mul zijn koeien naar buiten. De eersten stappen wat voorzichtig op de straatstenen net buiten te stal. Maar zodra ze het weiland voor zich zien, is het dringen geblazen. In volle galop denderen de 75 bontgevlekte en bruine koeien de bocht om, over de autoweg en richting het verse gras.

Losgebroken koeien

Tientallen mensen langs de kant van het weiland lachen terwijl de koeien de gekste sprongen maken in de wei. Boer Mul kan maar kort genieten van de eerste weidegang, want een aantal koeien is zo enthousiast dat ze door de afrastering breken en in het verkeerde weiland belanden.