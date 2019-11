Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

RTV Drenthe zet hieronder een aantal activiteiten voor je op een rij.De goedheiligman komt aan in ons land en zal dit weekend ook meteen een aantal Drentse plaatsen bezoeken. Wil je zwaaien naar Sinterklaas, of pepernoten krijgen van de pieten, dan kan dat in onder andere Emmen, Assen en Hoogeveen.In Holtingerveld vindt zaterdag de RunforestRun plaats. Hardloopliefhebbers komen in 10, 18 of 29 kilometer onder meer hunebedden, grafheuvels, oorlogsmonumenten en bomkraters tegen. Het evenement start om 10.30 uur. Succes!Koperblazers en slagwerk zaterdagavond in Zuidlaren, om de oude relatie tussen Zuidlaren en Defensie te herdenken. Het Garde Regiments fanfarekorps Grenadiers en Jagers uit Assen verzorgt de muziek. Het concert begint om 20.00 uur, maar de deuren zijn al een uur van tevoren geopend voor het publiek. Kosten: 5 euro.Dé bluesprovincie van Nederland huist ook dit weekend evenementen waar dit muziekgenre de hoofdrol speelt. In Hoogeveen vindt zaterdag namelijk het Bluesfestival plaats. Boo Boo Davis uit de Mississippi Delta en de prijswinnende Laurence Jones Band uit het Verenigd Koninkrijk zullen onder meer het podium betreden, net als een aantal Nederlandse namen. Het festival in De Tamboer begint om 20.00 uur. Voor een volledig overzicht van de artiesten en kaarten, druk hier Klederdracht is niet iets typisch Volendams, ook Drenthe heeft haar eigen kleding. 't Volk van Grada presenteert zondag in Het Koetshuis in Roden de klederdracht, oude gewoonten en gebruiken van de Drentse middenklasse van weleer. De interactieve modeshow is in Drentse toal. De toegang is gratis.Voor de tweede keer wordt in Zuidwolde het Huiskamerfestival gehouden. Het evenement, dat in 2019 de Culturele Prijs van De Wolden won, wordt in huiskamers door heel het dorp gehouden. Het gratis festival start zondag om 13.00 uur.Blijf je liever in de herfstsferen, dat kan in Asserbos. In een excursie wordt zondag de nadruk gelegd op zijn geschiedenis en de natuur in de herfst. De excursie begint om 13.30 bij het Duurzaamheidscentrum en is bedoeld voor volwassenen. Toegang is gratis.