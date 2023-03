Grieks OM in hoger beroep in zaak tegen Pieter Wittenberg: 'Tactiek van Griekenland én Europa'

Het Openbaar Ministerie op het Griekse eiland Lesbos gaat in hoger beroep in de zaak tegen reddingswerker Pieter Wittenberg uit Peest. Dat meldt de organisatie Human Power die Wittenberg bij stond op Lesbos.

In januari stond de 75-jarige Wittenberg voor de Griekse rechter. Justitie verdacht hem en 23 andere reddingswerkers van spionage en mensensmokkel vanwege de hulp die zij in 2016 en 2017 boden aan vluchtelingen op Griekse eilanden. Wittenberg en de anderen hielpen bootvluchtelingen aan land.

Over misdrijven als lidmaatschap van een criminele organisatie en mensensmokkel deed de rechter inhoudelijk geen uitspraak. Die verdenking bleef dus in stand. "Het politieonderzoek naar de misdrijven is inmiddels afgesloten en ligt ter beoordeling bij de Hoofdofficier van Justitie", meldt Human Power. "Over de voortgang aldaar is niets bekend."